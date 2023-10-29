Нетаньяху удалил пост о том, что его не предупредили об атаке ХАМАС

Фото: netanyahu.org.il

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил из Twitter (X) скандальное заявление, из-за которого был раскритикован в кабмине, пишет Times of Israel. Ранее он снял с себя ответственность из-за нападения ХАМАС, подчеркнув, что военные и спецслужбы не предупреждали его о готовящейся атаке из сектора Газа.

В частности, как пишет издание, его раскритиковал член военного кабинета, лидер «Национального единства» Бенни Ганц. Также заявление Нетаньяху в такой напряженный для страны момент не поддержал лидер оппозиции Яир Лапид.

Вместе с этим пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил, что допсилы израильской армии минувшей ночью вошли на север сектора Газа. По его словам, ЦАХАЛ продвигается по этапам войны в соответствии с планами.

Ранее Нетаньяху отверг заявления о том, что его предупреждали о готовящейся атаке палестинской группировки ХАМАС на страну. По словам политика, он не был предупрежден о подобных намерениях «ни на одном этапе». Он пояснил, что все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержанно и нацелено на урегулирование.

До этого премьер Израиля сообщил, что ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Он также встретился с семьями захваченных в плен граждан и пообещал им освободить их любой ценой. По словам политика, возвращение людей домой является одной из главных целей военной операции в секторе Газа.