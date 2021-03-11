Бывший сотрудник СБУ рассказал о фанатах Путина среди сослуживцев

https://static.news.ru/photo/89d91264-82ca-11eb-aa27-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Поклонники президента Владимира Путина работали в Службе безопасности Украины. Об этом рассказал бывший сотрудник ведомства Василий Прозоров.

По словам силовика, к Путину в его структуре уважительно относились при Януковиче. Сослуживцы искренне любили Россию, пока не поменяли взгляды на антироссийские.

У меня были друзья-сослуживцы в СБУ, которые были не то что фанатами России, — фанатами Путина! У меня был один сослуживец, который на работу в рабочий день приходил в футболке с бело-чёрно-жёлтым имперским флагом, с двуглавым орлом и надписью «Россия — наша Родина»... Он безумно любил песни «Любэ», и на всех праздниках он их пел, — рассказал Прозоров украинскому порталу «Голос правды».

Ставшие ненавистниками России, эти же силовики в душе прекрасно понимали, что совершили предательство, считает Прозоров. Но в этом никогда не признаются.

Самое страшное, что в глубине души они понимают, что совершили предательство прежде всего по отношению к себе и своим идеалам. Но признаваться в этом им страшнее всего, — добавил бывший сотрудник СБУ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) допросила политика и кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Следственные действия связаны с делом о государственной измене.