Украинские силовики допросили кума Путина

https://static.news.ru/photo/646bf87e-80eb-11eb-a214-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила политика и кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Следственные действия связаны с делом о государственной измене.

Медведчук во вторник допрошен в СБУ, — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

По данным «Украинской правды», следователи также вызвали бывшего президента страны Петра Порошенко, но он не приехал на допрос. Дело может быть связано с публикацией переговоров Медведчука с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым, который курировал ситуацию в Донбассе.

Накануне в СМИ появилась аудиозапись, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, обсуждают поставки электричества в Крым, а также обмен пленными на Донбассе в 2014 году. Медведчук подтверждал факт разговоров с Сурковым на эти темы, но не стал говорить о подлинности записи.

Медведчук является одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он говорил, что стал кумом Путина — крёстным его дочери — по просьбе своей жены.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сильнее всего по гражданам Украины ударили цены на тепло и газ. По его словам, по сравнению с 2014 годом они выросли на 1300% и 1250% соответственно.