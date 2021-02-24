Медведчук объяснил разницу между Порошенко и Зеленским

https://static.news.ru/photo/036eb57c-76bc-11eb-b8a0-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/twitter.com

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского.

Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей. Эта ситуация ухудшается, люди это видят, — сказал политик в эфире телеканала «Россия 1».

Медведчук высказал мнение, что сильнее всего по гражданам Украины ударили цены на тепло и газ. По его словам, по сравнению с 2014 годом они выросли на 1300% и 1250% соответственно.

Ранее правительство Германии заявило о намерении выделить €10 млн в качестве помощи семьям с детьми на востоке Украины. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве. Отмечается, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) расширяет проект, направленный на развитие услуг для семей с детьми в общинах на востоке Украины. Это позволит ввести новые программные направления и распространить проект на другие общины.

По данным источника, на востоке Украины за последний год значительно возросли запросы на социальные услуги. Обращается внимание на то, что пандемия коронавируса углубила кризис в регионах, которые «страдают» от вооружённого конфликта. Дипмиссия отмечает важность построения среды, в которой семьи будут чувствовать поддержку и уверенность, писал NEWS.ru.