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Бывший глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным «катастрофой»

Экс-глава офиса Зеленского Богдан пояснил, как его отношения с Путиным стали «катастрофой»
02:38, 15 декабря 2021
Бывший глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным «катастрофой» Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин испытывал симпатию к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, и тот отвечал взаимностью, заявил экс-глава офиса президента Андрей Богдан. Затем Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением испортил отношения с российским лидером, отметил он в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Последние два года президент нашей страны бегает по миру и забивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что ты записываешь, какое «давай встретимся в Иерусалиме»? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая, — считает Богдан.

Он добавил, что сейчас с Зеленским в России не хотят разговаривать.

Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать... А если ты просто несёшь чушь. Трубку никто не берёт, — пояснил экс-чиновник.

Богдан считает, что в настоящее время Украину «троллят» и Путин, и президент США Джо Байден.

Перед переговорами [Байден] звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит, — подчеркнул экс-глава офиса.

Ранее стало известно, что Андрей Богдан раскрыл причину увольнения Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины. Подчинённые Авакова некстати остановили автомобиль человека, связанного с Владимиром Зеленским, отметил он. Богдан рассказал, что полиция остановила за употребление алкоголя депутата от «Слуги народа» Евгения Брагаря, для Зеленского факт его остановки оказался «красной тряпкой».

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