Бывший глава МИД Мали стал премьер-министром

https://static.news.ru/photo/617d6afe-00d9-11eb-8048-fa163e074e61_660.jpg Моктар Уан Фото: Ministério das Relações Exteriores/Flickr.com

Руководителем переходного правительства Мали назначили экс-министра иностранных дел Моктара Уана. Весь состав кабмина объявят 29 сентября.

Политик возглавлял МИД с 2004-го по 2011 год, передаёт Malijet.

В Мали в течение 18 месяцев будет длиться переходный период, который завершится восстановлением всех гражданских институтов и проведением всеобщих выборов.

18 августа на военной базе близ столицы Бамако произошёл военный переворот. Военные захватили главу государства, а также премьера Бубу Сиссе. Через некоторое время президент ушёл в отставку и распустил парламент и правительство. Позже его вместе с теперь уже бывшим премьером отпустили.

Мятежники хотят провести в стране всеобщие выборы и совершить политическую трансформацию. 20 августа они опубликовали заявление, в котором рассказали, что на время переходного периода страной будет управлять временный президент. Он может быть как гражданским, так и военным лицом.

Ранее представитель мятежников Исмаэль Вог заявил, что военные и представители Экономического сообщества западноафриканских государств пока не пришли к соглашению по поводу передачи власти.

NEWS.ru писал, что Евросоюз и ООН осудили военный переворот в Мали. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что таким способом нельзя разрешить кризис, каким бы глубоким он ни был.