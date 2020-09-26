Бывший глава МИД Мали стал премьер-министром

Руководителем переходного правительства Мали назначили экс-министра иностранных дел Моктара Уана. Весь состав кабмина объявят 29 сентября.
Политик возглавлял МИД с 2004-го по 2011 год,
В Мали в течение 18 месяцев будет длиться переходный период, который завершится восстановлением всех гражданских институтов и проведением всеобщих выборов.
18 августа на военной базе близ столицы Бамако произошёл военный переворот. Военные захватили главу государства, а также премьера Бубу Сиссе. Через некоторое время президент ушёл в отставку и распустил парламент и правительство. Позже его вместе с теперь уже бывшим премьером отпустили.
Мятежники хотят провести в стране всеобщие выборы и совершить политическую трансформацию. 20 августа они опубликовали заявление, в котором рассказали, что на время переходного периода страной будет управлять временный президент. Он может быть как гражданским, так и военным лицом.
Ранее представитель мятежников Исмаэль Вог заявил, что военные и представители Экономического сообщества западноафриканских государств пока не пришли к соглашению по поводу передачи власти.
NEWS.ru писал, что Евросоюз и ООН осудили военный переворот в Мали. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что таким способом нельзя разрешить кризис, каким бы глубоким он ни был.
Добавьте наши новости в избранные источники