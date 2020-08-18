В ЕС прокомментировали военный переворот в Мали

https://static.news.ru/photo/b34ca064-e1a0-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/GlobalLookpress

В Евросоюзе осудили попытку государственного переворота и антиконституционной смены власти в Мали.

Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали. Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражает полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса, — процитировали заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля в ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что урегулирование кризиса должно происходить на основе конституционных принципов международного права и прав человека. По словам представителя ЕС, это позволит «избежать не только дестабилизации Мали, но и всего региона».

Евросоюз осуждает попытку государственного переворота, продолжающегося в Мали, и отвергает любые попытки антиконституционной смены власти. Это ни при каких обстоятельствах не может стать ответом на глубокий социально-политический кризис, который существует в Мали на протяжении последних лет <...> ЕС призывает к диалогу во взаимодействии с международными партнёрами, в том числе с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН, — привели сообщение Жозепа Борреля в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и 46-летний премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежниками. Они находятся на армейской базе Кати. Отмечается, что военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде. Именно на этой военной базе начался мятеж. Накануне в столице Мали были беспорядки и погромы. Люди врывались в правительственные здания и занимались грабежом.