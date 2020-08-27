Мятежники освободили захваченного экс-президента Мали

https://static.news.ru/photo/2da90e1c-e866-11ea-8899-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Бубакар Кейта Фото: Jb Autissier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший нрезидент Мали Ибрагим Букар Кейта, захваченный во время военного переворота в стране, освобождён мятежниками. В настоящее время он находится в своей резиденции в Себеникоро, которая находится под охраной путчистов.

Об освобождении экс-главы государства сообщает портал Jeune Afrique со ссылкой на его семью. По данным ресурса, бывший президент намерен временно покинуть страну для продолжения в Объединённых Арабских Эмиратах.

Мятеж в Мали вспыхнул 18 августа на армейской базе Кати, которая находится в предместье Бамако. Путчистов возглавили полковники Садио Камара и Мали Диау. Перевороту предшествовали долгие протестные акции против элиты страны.

Военные ворвались в резиденцию главы государства и увезли его и главу правительства Бубу Сиссе на базу Кати. Позже Кейта объявил о своей отставке и распустил кабмин.

Как ранее писал NEWS.ru, военный переворот в Мали осудили в Евросоюзе и ООН. Председател Евросовета Шарль Мишель заявил, что подобным способом невозможно разрешить кризис, каким бы глубоким он ни был. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал немедленно освободить президента страны.