Сочинское эхо в Брюсселе: Алиев и Пашинян обсудили транспортный вопрос

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян на трёхсторонней встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подтвердили приверженность договорённостям по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года. Об этом говорится в заявлении Мишеля, распространённом по итогам переговоров в Брюсселе. Продвинулся ли процесс нормализации между двумя странами дальше или новая встреча стала лишь поводом для Евросоюза заявить о своей заинтересованности в решении проблем Южного Кавказа? Об этом — в материале NEWS.ru.

Помимо трёхсторонних переговоров в Брюсселе главы Азербайджана и Армении общались между собой один на один. Такую возможность им предоставил председатель Евросовета, ненадолго, как он выразился, покинув зал. Общение тет-а-тет стало первым после войны в Карабахе осенью прошлого года. О его содержании пока ничего не известно, но в целом трёхсторонняя встреча дала экспертам возможность сделать вывод, что она не стала формальностью для Евросовета и обеих южнокавказских стран. Стороны уточнили свои позиции и даже пришли к конкретным договорённостям, хотя и не обошлось без критических заявлений Пашиняна в соцсетях, которые, скорее всего, он адресовал только согражданам.

Подробно обсуждаемый в Сочи вопрос о транспортных коммуникациях получил громкое продолжение в Брюсселе. Более того, со стороны Баку прозвучала инициатива, имеющая как шансы на ускорение проекта по созданию Зангезурского коридора, так и на новые затягивания, сопротивления ему Еревана.

После встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Азербайджана заявил, что Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому. Если Ереван будет настаивать на установке таможенных пунктов на Зангезурском коридоре, то Баку будет настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Премьер-министр Армении ответил на это заявление постом в Facebook, что взятие Баку под свой контроль Лачинского коридора может поставить под угрозу весь проект разблокирования коммуникаций.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

После трёхсторонней встречи Мишель сделал утешительное заявление: «Стороны договорились начать восстановление железнодорожных путей при соблюдении мер пограничного и таможенного контроля по принципу взаимности». Пашинян в очередном комментарии в соцсетях выступил компромиссно, без излишних подробностей, написав, что «мы подтвердили договорëнность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги». Эту фразу наблюдатели восприняли как согласие армянских властей на открытие железнодорожного транспортного сообщения по Зангезурскому коридору в обмен на получение доступа в Иран через территорию Нахичеванской Республики.

Председатель Евросовета попытался успокоить общественность в регионе, особо подчеркнув важность восстановления инфраструктуры при полном уважении их суверенитета, обратил внимание на заявление Мишеля в беседе с NEWS.ru эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов.

Ноябрьское заявление прошлого года, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении, не оспаривает юрисдикцию Баку над Лачинским коридором, как и юрисдикцию Еревана над Зангезурским. Это значит, что стороны осуществляют их контроль и надзор, обеспечивая безопасность, — отметил политолог. Фархад Маммадов азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Маммадов назвал принцип идентичности в подходе к эксплуатации коридоров позитивным. Азербайджан будет вынужден ответить зеркально только в том случае, если Армения станет настаивать на таможенных и пограничных пунктах на Зангезурском коридоре. «Но у сторон есть время для осмысливания и уточнения всех деталей, поскольку железную дорогу быстро не построить», — добавил он.

В Армении подобный подход, как и ожидалось, вызвал недовольство, поскольку здесь не видят логики в увязке региональных коммуникаций с Лачинским коридором. Ереван считает, что посты на ней могут быть только российские, а возможное появление азербайджанских пограничников и таможенников воспринимают как намерение Баку окончательно для Еревана «закрыть карабахский проект».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Армянский политолог Степан Григорян в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что в Баку пытаются сравнить очень далёкие друг от друга ситуации.

Нельзя сравнивать жизнь в Карабахе и в Нахичеванской Республике, куда пройдёт дорога с основной территории Азербайджана через Армению. Жители этого азербайджанского анклава торгуют, ведут бизнес с соседними турецкими и иранскими районами. Здесь в целом благополучная обстановка. Армянам Нагорного Карабаха гораздо сложнее — там по-прежнему стреляют, убивают, «дорогу жизни» закрывать для них нельзя. Подобные аналогии для нас звучат странно, — сказал Григорян.

Пашинян по возвращении из Брюсселя вновь может попасть под жёсткую критику — оппозиция не упустит шанса поставить ему в вину тот факт, что итоговое заявление Мишеля в целом свидетельствует о достижении компромиссов между сторонами. Вопросы Пашиняну, скорее всего, оппоненты будут задавать насчёт встречи с Алиевым тет-а-тет, требуя раскрыть её содержание. Диалоги с глазу на глаз политолог Фархад Маммадов назвал палкой о двух концах.

Такие беседы, конечно, выводят лидеров на более высокий уровень доверительности, который может привести к прогрессу. Если же кто-либо из собеседников допустит одностороннюю интерпретацию беседы или не будет в итоге от неё пользы, то положение усугубится, случится откат, — сказал NEWS.ru политолог.

В качестве козырей для себя премьер-министр, скорее всего, использует фразу из заявления Мишеля об «уважении суверенитета сторон» и фактор времени, поскольку до окончания строительства железной дороги режим её эксплуатации можно не обсуждать. Согласно обещаниям азербайджанского правительства, коридор должен быть сдан в эксплуатацию в 2024 году.

После брюссельского саммита президент Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El País заявил, что Азербайджан готов открыть границы с Арменией, которую удалось убедить в необходимости Зангезурского коридора.

На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договорённость об открытии железных дорог, — рассказал президент страны.

Ильхам Алиев напомнил журналистам, что ранее Армения не собиралась идти даже на такие уступки и не планировала открывать автомобильную дорогу. Переговоры позволили убедить Ереван в необходимости сделать этот шаг.

В заявлении Мишеля по итогам трёхсторонних переговоров говорится о «решающем значении ключевых гуманитарных вопросов» региона. Он призвал стороны к освобождению задержанных людей, решению судьбы пропавших без вести, передаче Армений всех карт минных полей, оказанию помощи пострадавшим от вооружённых действий. Не обошёл стороной Евросовет и вопрос оказания экономической поддержки региону, на что небезосновательно рассчитывали в обеих столицах.

Шарль Мишель Pignatelli/EUC/Global Look Press

Брюссельские переговоры показали, что в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования позиции Запада и России в целом совпали. Степан Григорян убеждён, что Кремль расценивал переговоры в Евросовете как продолжение сочинского диалога, о чём он рассказал NEWS.ru.

У России нет возражений по поводу диалога Пашиняна и Алиева в Европе. Поэтому наши переговоры могут стать успешными. Когда у крупных мировых игроков есть расхождения на такие проблемы, как Карабах, ничего не будет двигаться долго. А тут я обратил внимание, что брюссельская повестка очень близка сочинской — противостояния, значит, между Москвой и Брюсселем в этом вопросе нет, хотя мы ведь знаем, что по другим вопросам без него не обходится, — заключил эксперт.

Европейский союз на этот раз продемонстрировал серьёзный подход к урегулированию на Южном Кавказе. До брюссельских переговоров создавалось впечатление, что он не готов к роли объективного арбитра, поскольку традиционно делил постсоветские страны на «демократические» и «авторитарные». Армения при этом, в отличие от Азербайджана, попадала в «демократические списки» и могла рассчитывать на особое отношение со стороны еврочиновников. Нынешний диалог был избавлен от такого принципа. Это значит, что спрос за возможный срыв договорённостей будет равный для всех. Как можно сделать вывод из итогового заявления председателя Евросовета, Брюссель увязал экономическую помощь странам с выполнением взятых на себя обязательств. Этот аргумент особенно важен для Армении — от неё ждут выполнения главных условий, и она нуждается в экономической помощи.