Брюссель ответил Москве на письмо Лаврова странам ЕС по евробезопасности

Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова европейским государствам по евробезопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Российской Федерации при Евросоюзе.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС, — сообщили в постпредстве

Сообщается, что этот документ является ответом на письмо Лаврова на тему неделимости безопасности, которое дипломат направил 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств некоторых стран Европы, а также США и Канады.

10 февраля Сергей Лавров заявил главе МИД Британии Элизабет Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.