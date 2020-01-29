Авиакомпания British Airways приостановила все полёты в континентальную часть КНР из-за коронавируса.
Также из-за вспышки пневмонии авиаперевозчик до марта приостановил бронирование билетов в Китай,
Другая британская авиакомпания, Virgin Atlantic, сообщила пассажирам, что их билеты в или через Китай, действующие с 22 января до конца февраля, будут перебронированы. Та же мера касается рейсов в Гонконг.
Как писал NEWS.ru, власти Австралии решили помочь гражданам страны покинуть китайскую провинцию Хубэй. Людей разместят на острове Рождества, они будут находиться на карантине.
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