https://static.news.ru/photo/8c6c9b34-4268-11ea-b93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания British Airways приостановила все полёты в континентальную часть КНР из-за коронавируса.

Также из-за вспышки пневмонии авиаперевозчик до марта приостановил бронирование билетов в Китай, сообщает Sky News. Ранее Форин-Офис призвал жителей Великобритании отложить поездки в КНР, если в них нет особой нужды.

Другая британская авиакомпания, Virgin Atlantic, сообщила пассажирам, что их билеты в или через Китай, действующие с 22 января до конца февраля, будут перебронированы. Та же мера касается рейсов в Гонконг.

Как писал NEWS.ru, власти Австралии решили помочь гражданам страны покинуть китайскую провинцию Хубэй. Людей разместят на острове Рождества, они будут находиться на карантине.