Минобороны Британии может недополучить $5 млрд из-за коронавируса

Сокращение ВВП Великобритании, связанное с пандемией коронавируса, может привести к тому, что Минобороны страны недополучит £4 млрд (около $5 млрд).
Как
В связи с этим в Минобороны Соединённого Королевства началась подготовка к сокращениям. В частности, без денег может остаться проект по замене ядерного реактора на борту подводного ракетоносца HMS Vanguard. В результате он пойдёт на запчасти для трёх оставшихся подлодок.
Как писал NEWS.ru, Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило дополнительные £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.
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