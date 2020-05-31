Минобороны Британии может недополучить $5 млрд из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/851b887c-a357-11ea-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hanna Adcock/Global Look Press

Сокращение ВВП Великобритании, связанное с пандемией коронавируса, может привести к тому, что Минобороны страны недополучит £4 млрд (около $5 млрд).

Как сообщает газета The Times, министр обороны страны Бен Уоллес потребовал у Министерства финансов подтверждений того, что бюджет его ведомства, который в 2020/2021 году должен составить £41,5 млрд ($51,2 млрд), не будет урезан. Но там отказались давать подобные гарантии.

В связи с этим в Минобороны Соединённого Королевства началась подготовка к сокращениям. В частности, без денег может остаться проект по замене ядерного реактора на борту подводного ракетоносца HMS Vanguard. В результате он пойдёт на запчасти для трёх оставшихся подлодок.

Как писал NEWS.ru, Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило дополнительные £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.