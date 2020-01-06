https://static.news.ru/photo/cc272e80-3082-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колумнист британского издания The Independent Луис Стэйплс считает, что третья мировая война вполне вероятна. К такому заключению он приходит, анализируя эскалацию конфликта между Вашингтоном и Тегераном ввиду убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Заметка вышла под заголовком «Трамп действительно собирается начать третью мировую войну? Вот что мы знаем». В ней приводятся заявления американских политиков, в частности бывшего вице-президента США Джо Байдена и нынешнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. В конце Стэйплс, отвечая на вопрос о том, действительно ли мир движется к новой крупной войне, написал, что мы пока этого не знаем. В то же время, по его словам, очевидно, что стороны конфликта давно двигались в сторону его эскалации.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.