Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 03:37

Британские «солдаты удачи» ликвидированы на Рубцовском направлении

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Российские военные подразделения ликвидировали группу иностранных наемников из состава 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий на Рубцовском направлении. Среди уничтоженных наемников присутствуют граждане Великобритании, пишет ТАСС. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В числе ликвидированных британских наемников значатся уроженцы Северной Ирландии Ли Джонстон и Кори Доэрти, а также Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта. Помимо граждан Соединенного Королевства, в группе находились наемники из других западных стран.

Источникам удалось установить данные о ликвидации шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана. Кроме того, в ходе боестолкновения был уничтожен гражданин Соединенных Штатов Шон Энтони Кржижановски.

Информация о ликвидации иностранных наемников подтверждается анализом доступных данных из открытых источников. Участие граждан западных стран в боевых действиях на стороне ВСУ продолжает фиксироваться на различных участках линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что бразильский наемник Силва да Силва Артур Инасиу Раубер был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Его объявили в международный розыск.

