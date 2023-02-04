Британские моряки отравились на борту фрегата из-за ошибки инженера Telegraph: моряки с британского фрегата Portland отравились водой из-за ошибки инженера

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Британские моряки на борту фрегата Королевского флота HMS Portland отравились грязной питьевой водой из-за ошибки инженера, пишет газета The Telegraph, со ссылкой на источник. По информации издания, несколько человек сообщили о недомогании, а один моряк был госпитализирован в городе Портсмут, куда прибыло военно-морское судно после инцидента. Отмечается, что инженер корабля во время обслуживания системы водоснабжения перепутал химикаты при смешивании.

Этот человек допустил ошибку и сообщил об этом своему начальству. Это действительно прискорбно, и их честность должна быть признана, — сказал собеседник издания.

В статье сообщается, что по факту произошедшего начато расследование.

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» ранее спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. Аварийный сигнал с терпящего бедствие судна был принят экипажем среднего танкера «Кама», который отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь. В Минобороны уточнили, что во время шторма на яхте вышел из строя руль, в нее начала поступать вода. Попытка устранить неисправности оказалась неудачной, и Монтеу подал сигнал бедствия.