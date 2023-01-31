Российские моряки спасли француза с тонущей яхты Отряд кораблей СФ во главе с «Адмиралом Горшковым» спас гражданина Франции в Атлантике

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике, сообщило Минобороны. Отмечается, что аварийный сигнал с терпящего бедствие судна был принят экипажем среднего танкера «Кама», который отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь.

На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике, — рассказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что во время шторма на яхте вышел из строя руль, в нее начала поступать вода. Попытка устранить неисправности оказалась неудачной, и Монтеу подал сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.