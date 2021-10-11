Британская полиция не стала расследовать обвинения в адрес принца Эндрю

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Евросоюз расширил чёрный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры, — говорится в сообщении. В санкционном списке числятся 185...