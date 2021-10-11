Британская полиция не стала расследовать обвинения в адрес принца Эндрю

Британская полиция не будет принимать меры против принца Эндрю после рассмотрения обвинений в сексуальном насилии. Проверка по этому делу была начала в августе. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что полиция три раза изучала дело .
Этот обзор завершён, и мы не предпринимаем никаких дальнейших действий, — говорится в итогом заявлении британских правоохранителей.
Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что член королевской семьи как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней. В представленных ими суду материалах говорится, что 17-летняя (на время описываемых событий) девушка была представлена члену монаршего дома финансистом Джеффри Эпштейном, который сыграл роль королевского сутенёра. По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к интимной близости в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.