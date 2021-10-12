Британская королева впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета II впервые показалась на публике с тростью. Она прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона, пишет Joinfo.com.

Поклонники королевской семьи обратили внимание, что во время посещения аббатства в Лондоне Елизавета II пользовалась тростью. Пользователи Сети поделились собственным беспокойством в социальных сетях.

Мне сказали, что Её Величество использует трость «для комфорта». Нет конкретной медицинской причины, но я думаю, что мы все чаще будем видеть её с тростью. Это неудивительно, ей 95 лет, — приводит издание слова одного из королевских биографов, Ребекки Инглиш.

Королева Великобритании Елизавета II Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II родилась в 1926 году и стала королевой Великобритании и Северной Ирландии в 1952-м. Она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также старейшим главой государства в мире.

Ранее Елизавета II рассказала, что отречётся от престола только в двух случаях: если заболеет болезнью Альцгеймера или перенесёт инсульт.