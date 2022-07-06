Британия заявила о прибытии в страну украинских военных Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил о прибытии в страну первой группы солдат ВСУ

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Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку. С предложением готовить до 10 тысяч украинских военнослужащих на протяжении четырех месяцев выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. В военном ведомстве уточнили, что солдаты ВСУ пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании, пишет РИА Новости.

Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов, — рассказал Уоллес.

По его словам, каждый курс будет длиться несколько недель.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк ранее заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен рассчитывает донести до Пекина позицию США касательно ситуации в Украине. Он уточнил, что госсекретарь проведёт соответствующие встречи на саммите «Большой двадцатки» (G20), которая состоится на острове Бали. Отмечается, что Вашингтон уже определился с действиями, которые должен будет предпринять Пекин.