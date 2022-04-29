Британские специалисты будут изучать военные преступления на Украине

Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Великобритании заявил, что Лондон направит в начале мая в Польшу специалистов по изучению военных преступлений, совершённых на Украине. Они будут заниматься сбором информации о возможных правонарушениях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты, среди которых есть лица, занимающиеся расследованием случаев сексуального насилия в зоне боевых действий, будут «помогать украинскому правительству».

Они направятся в Польшу в первой половине мая, где проведут встречи с «международными партнёрами, представителями неправительственных организаций и беженцами».

Ранее сообщалось, что Великобритания направит восемь тысяч военных для участия в учениях на территории Восточной Европы. Они будут посвящены отработке противодействия гипотетической российской агрессии. Манёвры намечены на лето, они должны стать одними из самых масштабных со времён окончания холодной войны.

Учения пройдут в странах от Финляндии до Северной Македонии. В них примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и созданных в 2014 году Объединённых экспедиционных сил, которыми командует Великобритания. В экспедиционных силах участвуют Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.