Британия и США приступят к переговорам о торговых отношениях после Brexit

https://static.news.ru/photo/32ee9594-8eb7-11ea-89b7-fa163e074e61_660.jpg Элизабет Трасс Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во вторник, 5 мая, стартует первый этап переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Великобританией и США.

В переговорах, которые пройдут в формате видеоконференции, примут участие порядка 100 представителей с каждой стороны. Первый этап продлится две недели. За это время стороны планируют обсудить темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса после переходного периода Brexit, пишет «Интерфакс».

По словам министра внешней торговли Британии Элизабет Трасс, США – крупнейший торговый партнёр королевства, и рост трансатлантической торговли может помочь её экономике восстановиться от проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что правительство Великобритании отказалось от любых новых отсрочек по завершению Brexit. В связи с этим он призвал активизировать работу над текстом соглашения о будущих отношениях между сторонами. По словам Барнье, Лондону и ЕС необходимо достигнуть соглашения, чтобы смягчить тяжёлый шок, который будут переживать в этом году их экономики в результате пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.