Британцы поддержали идею лишить принца Гарри всех титулов

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Жители Великобритании не хотят, чтобы принц Гарри обладал присуждёнными ему при рождении титулами. Свыше 43 тысяч подданных подписали обращение к королеве Елизавете II. Они поддержали идею писательницы Колин Кэмпбелл — автора серии книг о семье монарха — потребовавшую лишить младшего внука Елизавета II всех регалий, передаёт Daily Star.

Литератор считает , что такие меры принесут пользу не только самому Гарри. Герцог Сассекский сможет делать, то, что считает необходимым не в ущерб британской монархии.

Это лучшее решение, потому что оно освобождает Гарри, чтобы он мог потакать себе без последствий и не нанося ущерба институту монархии британской нации, британскому народу и самому себе, — заявила Кэмпбелл.

Накануне источники The Sun раскрыли перспективы получения принцем Гарри королевского наследства. Несмотря на разногласия с принцем Филиппом по поводу переезда герцога в США, свою долю наследства мужа королевы Елизаветы II он всё-таки получит. Речь идёт о той части средств, которые положены принцу по составленному задолго до его переезда завещанию. Состояние покойного Филиппа оценивается в 10–30 млн фунтов стерлингов (более 1–3 млрд рублей по нынешнему курсу).

Ранее королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.