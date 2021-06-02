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Британцы поддержали идею лишить принца Гарри всех титулов

09:17, 02 июня 2021

Жители Великобритании не хотят, чтобы принц Гарри обладал присуждёнными ему при рождении титулами. Свыше 43 тысяч подданных подписали обращение к королеве Елизавете II. Они поддержали идею писательницы Колин Кэмпбелл — автора серии книг о семье монарха — потребовавшую лишить младшего внука Елизавета II всех регалий, передаёт Daily Star.

Литератор считает, что такие меры принесут пользу не только самому Гарри. Герцог Сассекский сможет делать, то, что считает необходимым не в ущерб британской монархии.

Это лучшее решение, потому что оно освобождает Гарри, чтобы он мог потакать себе без последствий и не нанося ущерба институту монархии британской нации, британскому народу и самому себе, — заявила Кэмпбелл.

Накануне источники The Sun раскрыли перспективы получения принцем Гарри королевского наследства. Несмотря на разногласия с принцем Филиппом по поводу переезда герцога в США, свою долю наследства мужа королевы Елизаветы II он всё-таки получит. Речь идёт о той части средств, которые положены принцу по составленному задолго до его переезда завещанию. Состояние покойного Филиппа оценивается в 10–30 млн фунтов стерлингов (более 1–3 млрд рублей по нынешнему курсу).

Ранее королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.

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