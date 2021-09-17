Британцы могут остаться без мяса в течение двух недель

Британские производители объявили, что вся страна может остаться без мяса, сообщает Mail Online. Под угрозой оказался даже традиционный рождественский ужин. Поставщики призывают власти поторопиться, так как, по их словам, запасов осталось всего на две недели.

Дефицит продукта может произойти на фоне закрытия двух важных британских заводов, которые остановили свою работу из-за нехватки газа. В связи с этим энергетики Великобритании планируют провести встречу для поисков решения возникшей ситуации.

Один из крупнейших интернет-магазинов бьёт тревогу, так как у него «ограниченный запас» замороженных продуктов из-за национальной нехватки сухого льда.

Ранее замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов признался, что ведомство не согласовало законопроект Минприроды, предусматривающий актуализацию института расширенной ответственности производителей (РОП). Запрет на продажу товаров в РФ, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учёта отходов, может привести к дефициту продукции и экономическому спаду.