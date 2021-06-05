https://static.news.ru/photo/459bb922-c608-11eb-8a9f-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2

↵С запуском трубопровода «Северный поток — 2» Украина останется без российского газа, поскольку не хотела платить за него. Таким образом читатели британского издания Express прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о завершении строительства первой нитки газопровода.

Когда газопровод будет полностью завершён — Украине конец, — написал читатель под ником Godfather1.

С ним согласился ofNoFixedAbode, отметив, что Россия является надёжным поставщиком энергоносителей, а Киев сам виноват в том, что лишается газа.

Читатель BooandWoo предположил, что если бы президентом США остался Дональд Трамп, он был не допустил завершения строительства газопровода. Он назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «слабаком» за то, что тот свернул санкционный процесс. Ему возразил HarryMeneely. По его мнению, Байден просто счёл бессмысленным дальнейшее введение ограничений.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Он будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

О том, что первая нитка трубопровода завершена, Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, до окончания строительства осталось порядка двух месяцев.