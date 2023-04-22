Бразилия направит на Украину советника президента Президент Бразилии направит в Киев советника для встречи с Зеленским

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Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника Селсу Аморима на Украину, сообщил глава президентского секретариата Марсиу Маседу. Целью визита в Киев бывшего министра иностранных дел Бразилии станет встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, подчеркнул он в Twitter.

По распоряжению президента республики специальный советник по международным делам Селсу Аморим отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, — говорится в его сообщении.

Селсу Аморим на этой неделе высказался по поводу украинского конфликта. В интервью газете Folha de Sao Paulo он сказал, что поставки оружия Киеву и антироссийские санкции не ведут к диалогу, лишь затягивая конфликт. Аморим отметил, что желание Запада нанести поражение Москве не принесет мира.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москву с визитом посетил советник Селсу Аморим, который встречался с Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра не признал критику со стороны Вашингтона, который упрекнул власти южноамериканской страны в повторении позиций Москвы и Пекина по Украине. Не понятно, как в Белом доме пришли к такому выводу, отметил дипломат.