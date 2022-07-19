«Братской дружбы не будет»: политолог оценил союз России и Китая Политолог Ярулин: братской дружбы России и Китая не будет, Пекин преследует свои интересы

Фото: Xiong Libing/Xinhua/Global Look Press

Китай в сотрудничестве с Россией преследует свои интересы, китайцы будут поддерживать хорошие отношения, но «братской дружбы, как заявлялось ранее, не будет», сообщил политолог Илдус Ярулин. Москве при взаимодействии с Пекином следует сохранять осторожность, отметил он в разговоре с «ФедералПресс».

Россия должна быть очень осторожна по отношению к Китаю. У Пекина появляется искушение заручиться поддержкой Москвы при противодействии США. С другой стороны, Китай не будет связывать себя никакими обязательствами. Все эти фейки о том, что Китай готов вооружить, оказать финансовую помощь, это не более чем слухи. Для него важнее его собственные интересы, — сказал Ярулин.

Он добавил, что чем мощнее Россия, тем меньше шансов у Китая стать ей «старшим братом». Пока же страны равны: Китай сильнее экономически, а Россия — в военном плане.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил Китаю за помощь России. Он заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обход западных санкций. При этом Прайс заметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюден.