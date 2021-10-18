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Брата погибшего мэра украинского Кривого Рога нашли мёртвым

20:34, 18 октября 2021
Брата погибшего мэра украинского Кривого Рога нашли мёртвым Фото: Nina Liashonokukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Андрея Павлова, брата погибшего мэра украинского города Кривой Рог Константина Павлова, обнаружили мёртвым. Мужчину нашли в своей квартире спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели при неясных обстоятельствах, сообщает Страна.ua.

Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось, — рассказала подробности депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

Погибшему было 46 лет. Следов насилия или самоповреждений на его теле правоохранители не обнаружили.

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова с огнестрельным ранением нашли 15 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Впоследствии стало известно о трёх версиях его смерти: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.

В полиции отмечали, что необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти.

Ранее смерть мэра Кривого Рога прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле. 

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