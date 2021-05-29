«Брак, заключённый на небесах»: британцы оценили сближение РФ и Китая

Статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем ради создания арсенала роботизированных вооружений, опубликовало издание Daily Mail. В своём материале издание ссылается на доклад некоммерческой исследовательско-аналитической организации «Искусственный интеллект и автономность России».
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Российская инженерия и китайская электроника — может быть интересно!;
С этими двумя будет большая война;
Как насчёт того, чтобы просто отменить санкции и начать налаживать отношения? — прокомментировали материал рядовые граждане.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что российские специалисты создали боевых роботов, которые могут воевать самостоятельно. Их можно показывать в фантастических фильмах.
Шойгу также рассказал, что ведомство ведёт «большую работу» по созданию «оружия завтрашнего дня». Однако он не раскрыл подробностей новых разработок.