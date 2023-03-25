Боррель объяснил пользу от визита Си Цзиньпина в Москву Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

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Жозеп Боррель

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, заявил Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это четко дали понять китайские представители.

Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, они дали это понять очень и очень четко, — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель также упомянул о предложениях Китая по разрешению конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС обратил внимание, что в мирном плане Пекина в том числе говорится о недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее один из европейских чиновников, пожелавший сохранить анонимность, сообщил Financial Times, что Евросоюз, по его мнению, подталкивает лидера Китая к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источника, Брюссель хочет, чтобы Си Цзиньпин поддерживал контакты на высоком уровне не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с киевским руководством.

Премьер Камбоджи Хун Сен выражал опасения, что ядерную войну может спровоцировать выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина. Камбоджийский лидер высказал мнение, что ордер МУС усложнит усилия по поиску мирных путей разрешения украинского кризиса.