Боррель и Кулеба обсудили помощь Украине и новые санкции против России

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель провёл телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине и новые санкции в отношении России. Об этом Боррель написал в своём Twitter.

C Дмитрием Кулебой обсудили продолжающуюся помощь ЕС Украине. Работа продолжается над очередным пакетом санкций, — отметил глава европейской дипломатии.

Он также сообщил, что Совет сотрудничества ЕС — Украина, запланированный в мае, станет ключевым моментом для будущего продвижения партнёрских отношений.

Боррель ранее заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.