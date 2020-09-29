Борис Джонсон развеял слухи о своём неокончательном выздоровлении от COVID

https://static.news.ru/photo/9cc5ddc4-025c-11eb-892b-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что здоров как бык. Комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что его коллеги по Консервативной партии обеспокоены тем, что он до сих пор не полностью излечился от COVID-19.

Я здоров как бык. Я стал даже здоровее, чем был раньше. Во многом благодаря тому, что похудел, — сказал премьер-министр выступая на юго-западе Англии.

Он напомнил, что до болезни при росте 1,78 м его вес составлял 112 кг. Сколько ему удалось сейчас сбросить, он не уточнил.

Борис Джонсон подхватил коронавирус в марте. Течение болезни было тяжёлым, ему потребовалась госпитализация. Он даже провёл три ночи в реанимации. Недавно Джонсон был замечен бегающим с личным тренером в парке возле своего офиса на Даунинг-стрит.

С начала эпидемии в Великобритании было подтверждено 441 582 диагноза. При этом показатель смертности в Соединённом королевстве худший в Европе — 42 000 человек, писал NEWS.ru.