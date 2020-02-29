https://static.news.ru/photo/74f16f60-5b1e-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Экс-помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал соглашение, подписанное США и запрещённой в России организацией «Талибан». По его словам, такое решение представляет угрозу для американцев.

Он считает, что признание этого движения подаёт неверный сигнал запрещённой в России группировке «Исламское государство» и запрещённой в России организации «Аль-Каида».

Подписание этого соглашения с «Талибаном» представляет неприемлемую опасность для гражданского населения США. Это сделка в стиле [предыдущего президента страны Барака] Обамы, — написал он в Twitter.

Signing this agreement with Taliban is an unacceptable risk to America's civilian population. This is an Obama-style deal. Legitimizing Taliban sends the wrong signal to ISIS and al Qaeda terrorists, and to America's enemies generally. — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.

Переговоры о мире велись с 2018 года, а заключение мира откладывалось из-за терактов, ответственность за которые брал «Талибан».