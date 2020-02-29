https://static.news.ru/photo/74f16f60-5b1e-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpgДжон БолтонФото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Экс-помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал соглашение, подписанное США и запрещённой в России организацией «Талибан». По его словам, такое решение представляет угрозу для американцев.
Он считает, что признание этого движения подаёт неверный сигнал запрещённой в России группировке «Исламское государство» и запрещённой в России организации «Аль-Каида».
Подписание этого соглашения с «Талибаном» представляет неприемлемую опасность для гражданского населения США. Это сделка в стиле [предыдущего президента страны Барака] Обамы, — написал он в Twitter.
Signing this agreement with Taliban is an unacceptable risk to America's civilian population. This is an Obama-style deal. Legitimizing Taliban sends the wrong signal to ISIS and al Qaeda terrorists, and to America's enemies generally.
Ранее NEWS.ru писал, что специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.
Переговоры о мире велись с 2018 года, а заключение мира откладывалось из-за терактов, ответственность за которые брал «Талибан».