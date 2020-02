Он считает, что признание этого движения подаёт неверный сигнал запрещённой в России группировке «Исламское государство» и запрещённой в России организации «Аль-Каида».

Signing this agreement with Taliban is an unacceptable risk to America's civilian population. This is an Obama-style deal. Legitimizing Taliban sends the wrong signal to ISIS and al Qaeda terrorists, and to America's enemies generally.