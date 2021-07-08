Большинство российских туристов выпустили из изоляции на Кубе

Большинство российских туристов на Кубе выпустили из изоляции после отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе. Её слова приводит ТАСС.

Мгеладзе отметила, что у всех, кроме двух туристок, отрицательный результат.

Этих туристов выпустили из изоляции в отелях, — заявила она.

Двое российских туристов остаются изолированными в отелях, а 16 путешественников — в обсерваторе.

5 июля стало известно о том, что более 150 российских туристов изолировали на Кубе. Они прибыли на остров в период с 30 июня по 2 июля и были вынуждены находиться в изоляции в своих номерах в отелях, поскольку по прилёте получили положительный тест на COVID-19.

Ранее российские туристы посоветовали соотечественникам избегать поездок на Кубу после того, как отдыхающие оказались заперты в отелях из-за положительных тестов на COVID-19. Одна из девушек рассказала о том, что уже «спасла» несколько человек от подобного отдыха.