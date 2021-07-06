Российские туристы призвали не ехать на Кубу после скандала с ПЦР

Избегать отдыха на Кубе рекомендовали российские туристы своим соотечественникам после того, как 150 отдыхающих оказались заперты в отелях из-за положительных тестов на COVID-19. Об этом пишет РБК после общения с рядом изолированных сограждан.

Так, в беседе с РБК российская туристка Мария заявила о том, что уже «спасла» несколько человек от подобного отдыха.

Главное — предостерегите людей от поездок сюда и берегите себя и близких. А также не верьте в то, что на территории другой страны вам кто-то поможет кроме тех, кто в такой же ситуации, — заявила она.

По словам Марии, ранее она перенесла COVID-19 и за день до отлёта сдала тест на антитела. Она также отметила, что российское консульство в сложившейся ситуации не помогало.

Также сообщается, что ряд туристов записали видео, где они жалуются на игнорирование своего туроператора и просят консульство вмешаться в происходящее. Они также рекомендуют соотечественникам осторожнее выбирать место отдыха и понимать, что их может ждать на Кубе.

По мнению туристки Анастасии, россиян пытаются обмануть со страховками.

Мы понимаем прекрасно, что делается всё это специально, чтобы страховая оплачивала за каждого изолированного и каждого больного. Это стандартная схема, развод, — сказала она, также указав, что перед отлётом на Кубу получила в РФ отрицательный тест на коронавирус.

5 июля стало известно о том, что более 150 российских туристов изолировали на Кубе. Они прибыли на остров в период с 30 июня по 2 июля и были вынуждены находиться в изоляции в своих номерах в отелях, поскольку по прилёте получили положительный тест на COVID-19.



В Ростуризме передавали, что утром 5 июля с карантина были отпущены 103 туриста, еще 89 ждут результатов повторного теста.



По последним данным, на Кубе выявили 207 322 зараженных коронавирусом.