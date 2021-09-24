Большинство мест в парламенте Исландии займут женщины

Впервые в истории европейских стран женщины займут большинство мест в парламенте. Из 63 избранных в Исландии депутатов 33 — женщины. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Правящие партии по итогам выборов сохранили большинство — они получили 37 мест. Победителем стала Прогрессивная партия из правящей коалиции, она получила 13 мест, что на пять больше, чем в прошлый раз.

Парламент Исландии считается древнейшим действующим законодательным органом, хотя с создания в 930 году его вид значительно изменился.

О том, почему для государства важны женщины в правительстве, рассказала заведующая Центром стратегии развития образования МГУ Галина Беляева.

Политологи многих стран пришли к выводу, что государства, имеющие в своих парламентах и правительствах меньше 25–30% женщин, плохо справляются с проблемами охраны материнства и детства, прав ребёнка, социальной защиты своих граждан. То есть такие страны не отстраивают в соответствии с современными демократическими требованиями полновесную систему прав человека, — считает она.

Ранее в Исландии подвели итоги эксперимента по уменьшению рабочей недели до четырёх дней. Выяснилось, что в течение четырёх рабочих дней производительность труда не изменилась, а условия работы стали лучше.