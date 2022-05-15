На Украину следует доставить как можно больше оружия. Об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что не видит отрицательных сторон в перемирии с Россией, если оно приведёт нужным для Киева результатам.
Моя задача — доставить на Украину как можно больше оружия, инициировать как можно больше санкций против России и помочь как можно больше украинцам, которые вынуждены были бежать за границу, — сказал Кулеба.
Он также подчеркнул, что не видит ничего плохого в перемирии с Россией, если таковое станет первым шагом к «освобождению украинской территории». По словам Кулебы, Киев готов к дипломатии, но не пойдёт на отчуждение своих территорий или отсрочку очередной части военных действий.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Он отметил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, которая будет зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.
Также стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard и не предоставила корректную информацию для получения данного вооружения, заявив, что Киев получит установки напрямую от федерального правительства, тогда как фактически Украине придётся самой заказывать их у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann.