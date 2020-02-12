Правительство Боливии приняло решение о приостановке строительства ядерного центра в стране. Проект выполнялся совместно с российской госкорпорацией «Росатом».
Об этом сообщили в Агентстве ядерной энергетики государства. Работы прекратятся до соответствующего решение парламента и прокуратуры,
В «Росатоме» журналистам ТАСС
Как ранее писал NEWS.ru, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе. По его словам, в программу модернизации ЖКХ войдут 69 проектов. Среди них газовые котельные, мусоросжигательные заводы и другие проекты в сфере ЖКХ.
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