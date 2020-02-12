https://static.news.ru/photo/b587dfc6-4dce-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROSATOM/facebook.com

Правительство Боливии приняло решение о приостановке строительства ядерного центра в стране. Проект выполнялся совместно с российской госкорпорацией «Росатом».

Об этом сообщили в Агентстве ядерной энергетики государства. Работы прекратятся до соответствующего решение парламента и прокуратуры, передаёт РИА Новости.

В «Росатоме» журналистам ТАСС сообщили , что не получали этой информации по официальным каналам. От других комментариев в корпорации отказались.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе. По его словам, в программу модернизации ЖКХ войдут 69 проектов. Среди них газовые котельные, мусоросжигательные заводы и другие проекты в сфере ЖКХ.