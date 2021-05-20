Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/6318099c-b9e7-11eb-b1dd-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Болгарское издание «Дневник» разместило статью о том, что США отказались вводить санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» с комментарием Белого дома, что сейчас остановить проект почти невозможно.

Публикация вызвала бурный отклик у читателей издания, которые высмеяли метания Вашингтона по поводу газопровода.

Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским, — написал один из пользователей.

Его поддержали другие читатели: «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», «Шерхан поджал хвост», «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!».

Ранее стало известно, что остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2» трудно. Вашингтон признаёт данный факт, но верит, что предпринял для достижения этой цели существенные шаги. Об этом 20 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.