Болгария закрыла воздушное пространство для самолётов РФ

Министерство транспорта Болгарии заявило, что с субботы, 26 февраля, закрывает небо для самолётов из России из-за её спецоперации на Украине. Запрет на полёты вступил в силу в 00:00 по местному времени (01:00 мск), сообщает ТАСС.

Болгария вводит запрет на взлёт, посадку и заход российских самолётов в воздушное пространство страны, — цитирует агентство болгарский Минтранс.

В ведомстве уточнили, что ограничения для российской авиации введены «в знак солидарности с Украиной».

Ранее стало известно, что Чехия с 26 февраля ввела запрет на полёты российских авиакомпаний над своей территорией, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. Аналогичное решение приняла и Польша. Рейсы в эти страны также отменяются с полуночи субботы местного времени. Блокирующие санкции против «Аэрофлота» прежде приняла Британия.