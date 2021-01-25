Болельщица вышла на лёд и поцеловала Лукашенко

https://static.news.ru/photo/4ca1c1ae-5e47-11eb-abc1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Минске после хоккейного матча на стадионе «Олимпик Арена» болельщица вышла на лёд и поцеловала белорусского президента Александра Лукашенко.

Матч проводился в рамках 14-х республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором болельщица обнимает, целует и благодарит Лукашенко.

Спасибо вам большое, что вы есть, настоящий наш, родненький, — сказала девушка на камеру.

Болельщица представилась Юлей, она постоянная участница митингов «За Батьку». Именно поэтому ей разрешили выйти на лёд и сделать фото с президентом. Юля добавила, что для этого ей пришлось взять коньки у хоккеиста, но потом вернуть.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. В стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Как писал NEWS.ru, Октябрьский районный суд Минска приговорил к двум годам колонии общего режима 18-летнюю Софию Малашевич за то, что она расписала из баллончиков щиты спецсредств заграждения возле Дворца Независимости.