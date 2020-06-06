Более 394 тысяч человек умерли в мире от коронавируса

https://static.news.ru/photo/041097e0-a7c6-11ea-abef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв новой коронавирусной инфекции в мире достигло 394,9 тысячи человек. За последние сутки скончались 3,8 тысячи заразившихся.

Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса, количество выявленных случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составляет более 6,7 млн человек. За последние сутки оно возросло на 100,9 тысячи.

По числу заболевших лидируют США. Там зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. На втором месте Бразилия (645,7 тысячи). Третью строчку, по данным университета, занимает Россия (449,8 тысячи). В первую десятку также входят Великобритания, Индия, Испания, Италия, Франция, Перу и Германия. В общей сложности COVID-19 выявлен более чем в 200 странах и районах мира.

Данные портала Worldometer, специализирующегося на статистике по важнейшим событиям в мире, несколько отличаются от цифр Университета Хопкинса. По его сведениям, с начала пандемии заразились 6,65 млн человек, скончались свыше 398 тысяч, выздоровели 3,3 млн человек (Университет Хопкинса — 2,8 млн человек).

По версии портала, уровень смертности в мире от коронавируса на 1 млн человек составляет 51,1. В России этот показатель равен 38, сообщает «Интерфакс».

В РФ, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 умерли 5,5 тысячи человек, выздоровели 212,6 тысячи заболевших. По числу заражения лидирует Москва — 191 тысяча человек. Выздоровевших в столице насчитывается 97,3 тысячи человек, умерших — 2,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса более чем в 40 регионах России опустился ниже единицы, в том числе в ряде тех, где было выявлено наибольшее количество заражений. В Москве он составил 0,83.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Если этот показатель составляет 1 или менее, регион может приступать к первому этапу смягчения ограничений.