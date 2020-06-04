Коэффициент распространения COVID-19 в России опустился ниже единицы

https://static.news.ru/photo/4a69859a-a707-11ea-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более чем в 40 регионах России коэффициент распространения коронавируса опустился 5 июня ниже единицы.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заражённых снижение коэффициента до 0,98–0,95 зафиксировано в Калужской и Тульской областях, а также в Дагестане.

В Москве, которая лидирует по числу заболевших, коэффициент распространения снизился до минимума с начала недели и составил 0,83, сообщает ТАСС

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Ели этот показатель составляет 1 или менее, регион может приступать к первому этапу смягчения ограничений. При коэффициенте 0,8 и менее возможен переход ко второму этапу, при 0,5 и ниже — к третьему.

В России, согласно последним данным, выявлено 449,8 тысячи случаев заражения. Выздоровели 212,6 тысячи человек, 5,5 тысячи умерли. В Москве — 191 тысяча заболевших. Справиться с болезнью смогли 97,3 тысячи человек, скончались 2,8 тысячи.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 8,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписались из больниц за тот же период чуть более 8 тысяч пациентов.