Более 300 пассажиров ждут вылета в Москву из Пхукета из-за замены самолета

306 пассажиров, среди которых 38 — дети, рейса Пхукет-Москва российской авиакомпании Azur Air ожидают вылета в тайском аэропорту из-за замены самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Об отмене полета стало известно 4 февраля: в тот день у воздушного судна Boeing 767 лопнули колеса шасси при наборе скорости.

В настоящее время в аэропорту Пхукет ожидают рейса 306 пассажиров, из них 38 детей, его выполнение планируется сегодня на другом воздушном судне. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее телеканал RT сообщил, что самолет успел набрать скорость почти до 200 км/ч, после чего пассажиры услышали взрывы и увидели огонь.

До этого стало известно, что в аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета лопнуло шасси при посадке. В результате одна из взлетно-посадочных полос была закрыта. Пострадавших нет.

21 ноября в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.