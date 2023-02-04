У пассажирского самолета Пхукет—Москва лопнуло шасси при наборе скорости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Azur Air

У самолета российской авиакомпании Azurair лопнуло шасси при наборе скорости, сообщает «Москва 24». По данным телеканала, воздушное судно выполняло рейс из Пхукета в Москву. Экипаж лайнера прекратил взлет из-за лопнувших колес шасси.

Сидим ждем замены (шасси. — NEWS.ru), задержка четыре часа. Отпуск продолжается, — сообщил один из пассажиров рейса.

Представитель Azurair рассказал пассажирам, что полет решили отложить до 5 февраля. Всех ожидающих вылета пообещали расселить в гостинице, а также обеспечить питанием.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета лопнуло шасси при посадке. В результате одна из взлетно-посадочных полос была закрыта. Пострадавших нет.

До этого стало известно, что в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.

12 ноября самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.