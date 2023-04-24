Бойцу ЧВК «Вагнер» пригрозили тюрьмой в Казахстане

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в центре города Артёмовска

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что 23-летнему казахстанцу грозит тюремный срок за службу в ЧВК «Вагнер», передает издание NewTimes.kz. Он добавил, что Астана уже направила соответствующие запросы в органы России и поддерживает связь с родителями добровольца. По словам Смадиярова, на родине бойцу грозит от пяти до девяти лет лишения свободы.

Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать — ребята, <...> будьте осторожны, думайте о своих родных, — сказал представитель МИД.

Смадияров отметил, что парень уже взрослый и принял решение самостоятельно.

Как пишет NewTimes.kz, «примерно 18 марта» мать казахстанца сообщила, что неизвестные похитили ее сына, который обучался в российском вузе. Его дядя Дулат Бекенов рассказал Ratel.kz, что 9 апреля родные встретились с парнем на КПП в районе Краснодара. Родственник утверждает, что матери с трудом удалось узнать сына, который выглядел изможденным.

Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали пять минут на разговор. Поговорить толком не дали. <...> Контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь изможденный, плохо одет, — утверждал Бекенов.

21 апреля NewTimes.kz сообщило, что студент записал видеообращение, в котором опроверг слухи о своем похищении. Он предположил, что тревогу подняла мама, которая забеспокоилась и «любым способом» хотела вернуть его домой. Казахстанец подчеркнул, что вступил в ряды ЧВК добровольно, чтобы «внести свой вклад» в специальную военную операцию.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло информацию о поставках военной техники Киеву. Ведомство напомнило, что в стране действует закон, запрещающий любой экспорт вооружений.