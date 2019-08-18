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Россия будет пытаться включить страны Африки в свою сферу влияния. Такое мнение высказал начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер.

По его словам, Соединённое Королевство вполне может этому противостоять, если будет оказывать развивающимся странам континента военную помощь. Помимо этого, считает генерал, африканским государствам необходимо оказывать поддержку в стабилизации обстановки на...