Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.
Об этом сообщает агентство
Взрыв прогремел вечером 17 августа во время свадебного торжества. По данным МВД Афганистана, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Помимо 63 погибших, ещё 182 человека получили ранения.
Ранее News.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам жертв теракта.