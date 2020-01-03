https://static.news.ru/photo/6190b758-2ed4-11ea-9c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Airman 1st Class Brieana Bolfing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Команда президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в рождественские и новогодние праздники c помощью защищённых способов коммуникации обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Американский лидер принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на американскую военную базу 27 декабря, в результате которой погиб контрактник. После нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу, передаёт Bloomberg.

Издание уточняет, что планировать операцию помогали советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, государственный секретарь Майкл Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, а также вице-президент Майкл Пенс.

До инцидента администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.