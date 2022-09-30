Bloomberg сообщил о «беспрецедентном» засекречивании расходов России

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В проекте федерального бюджета России на 2023 год засекречены или не обозначены до четверти запланированных расходов, сообщает Bloomberg на основе собственных подсчетов. Уровень «беспрецедентной» секретности достиг 6,5 трлн рублей от общей суммы запланированных трат в 29 трлн рублей.

Секретные расходы России скрывают более $110 млрд в бюджете 2023 года. Уровень секретности беспрецедентен и отражает растущее нежелание властей страны открывать свои бухгалтерские книги для изучения после начала конфликта на Украине, — говорится в материале.

По подсчетам «Ведомостей», на которые ссылается издание, расходы по секретным и сверхсекретным статьям составляют примерно 23% от общей суммы трат. Уровень закрытых расходов вырастет на 2,7 трлн рублей. При этом правительство уже прекратило публиковать некоторые ключевые статистические данные, включая подробную разбивку торговли, а расходы на оборону в следующем году будут более чем на 43% выше, чем первоначально предполагалось, отмечает издание.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов допустил, что в 2022 году дефицит российского бюджета может оказаться выше заложенных 0,9% ВВП. Подобную ситуацию он объяснил новыми задачами, которые возникли в текущем году. Он также заверил, что социальные обязательства в 2023–2025 годах будут выполнены.

Силуанов также подчеркнул, что финансирование будет направлено и на новые задачи. Среди них он назвал обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержку бизнеса. Кроме того, бюджет предполагает восстановление регионов, пострадавших в ходе кризиса на Украине, а также запланированную на будущий год индексацию пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. Дополнительные средства для этого планируется получить при изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на мировых рынках.