Bloomberg: ситуация в Соледаре помешает новому наступлению ВСУ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Украинские власти оказались в тупике из-за боев на территории Артемовска и Соледара, пишет агентство Bloomberg. Журналисты процитировали главу отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра «Новая геополитика» Игоря Левченко, который сказал, что сложившаяся ситуация заставляет командование ВСУ использовать больше резервов на указанных направлениях. Эксперт считает, что силам Украины в ближайшее время бои в Соледаре и Артемовске могут помешать провести наступление.

Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг из Запорожья или еще откуда, — подчеркнул Левченко.

Чиновники и аналитики на Украине и на Западе призывают ВСУ покинуть Артемовск, передает газета The Wall Street Journal. Они уверены, что Киев оказался втянут в бои «на условиях Москвы». Авторы материала уточняют, что именно по этому причинам в ВСУ потеряли резервы, которые были бы нужны для наступления, что планировалось на весну.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Штурмовые отряды ведут бои в городе, ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.

Военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что взятие под контроль российскими силами Соледара является шагом к обвалу обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией.