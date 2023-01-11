Минобороны: российские войска блокировали Соледар с севера и юга

Фото: МО РФ

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, штурмовые отряды ведут бои в городе.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бои в городе, — отчитался он.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнера». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК «Вагнер», другие части в штурме не участвовали.

Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что под Соледаром находились подразделения ВСУ, которые бежали с передовой. По его словам, из-за этого страдала оборона города.